Manuel Barreto: “Hemos hecho un esfuerzo importante en tratar de evaluar muy bien a cada uno de los jugadores que han llegado”

Hasta el momento, Universitario de Deportes ha sumado 11 refuerzos, siendo el equipo que más futbolistas ha integrado en su plantel en el actual mercado de pases para la Liga 1 2023. No obstante, pese a la gran cantidad de elementos que tiene el equipo de Carlos Compagnucci, el presupuesto destinado para el primer equipo es el mismo que se empleó durante el 2022. Así lo dio a conocer Manuel Barreto, gerente deportivo ‘merengue’, quién reveló que podría llegar un nombre más.

Tras presenciar el amistoso entre la selección peruana Sub-20 y Colombia en la Videna, el directivo declaró ante los medios y habló sobre los objetivos de la ‘U’ para este 2023. “Eso es siempre (querer campeonar), eso no va a cambiar. Todos los que estamos en Universitario sabemos la obligación que esto conlleva más allá del pasivo con el que venimos, de hace 20 años que las cosas no se han hecho bien para nada, ha generado una inestabilidad tremenda, no se ha podido desarrollar ni un proceso y lo único que da campeonatos consecutivamente son los proyectos y los procesos”, apuntó.

En relación a los refuerzos que arribaron al conjunto de Ate, Barreto señaló que sus salarios no generarán gastos adicionales, puesto que igualan a lo que se empleó en los jugadores que dejaron la institución. “Hemos hecho un esfuerzo importante en tratar de evaluar muy bien a cada uno de los jugadores que han llegado, bajo perfiles, y también algo que se debe saber; respetando el presupuesto, que es el mismo de este año”, sostuvo.

Es necesario mencionar que Universitario de Deportes se ha reforzado con jugadores del plano local e internacional. Hasta el momento, el cuadro crema sumó los siguientes nombres: Alejandro Alcalá, Matías Di Benedetto, Marco Saravia, José Luján, Hugo Ancajima, José Bolívar, Horacio Calcaterra, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, José Rivera y Emanuel Herrera.