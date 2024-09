Manuel Barreto: “No creo que el arbitraje sea un desastre”

El director deportivo de Universitario, Manuel Barreto, habló de la situación de Universitario y se refirió a los árbitros de la Liga 1

Manuel Barreto no tiene dudas que de aquí a lo que viene para Universitario es crucial para llegar a levantar el trofeo de la Liga 1 en su centenario. Además, el director deportivo de Universitario se animó a hablar de las próximas designaciones de árbitros para el equipo de Ate en las últimas cinco jornadas que restan de la temporada.

Barreto explicó en RPP como el equipo ´crema´ afronta esta última etapa del campeonato local: “Afrontamos cada partido como una final. Quedan cinco finales. Estamos mentalizados en ir paso a paso. No se puede analizar un partido por la tabla de posiciones cuando tienes al frente a un rival que no tiene nada que perder”.

También se refirió a los detalles del compromiso de la fecha 16 del Clausura entre Cristal y Universitario, encuentro que todavía no hay un escenario y horario oficial, por lo que siguen las especulaciones en que se juegue en el Estadio Alberto Gallardo: “Todavía no está definido el partido Cristal vs. Universitario, pero donde toque, iremos sin ningún problema“.

El director deportivo de la ´U´ reveló la situación futbolística de Rodrigo Ureña, jugador que se ha perdido los últimos encuentros del torneo y en su reemplazo está su compañero Horacio Calcaterra: “Rodrigo sufrió un desgarro grande y se ha tomado su tiempo para recuperarse, pero dentro de lo normal. Ya está apto“.

Manuel Barreto dio su opinión ante los fallos arbitrales en el torneo local y manifestó que se mejore la designación de árbitros: “Las polémicas arbitrales nunca son saludables. Sé que la profesión no es fácil. No creo que el arbitraje sea un desastre. Esperemos que la CONAR designe a los mejores árbitros para los próximos partidos, que son verdaderas finales“.