Manuel Heredia: “Estos años, desde que regresé, he mantenido una regularidad donde me ha hecho mantener un nivel no tan visto como otros arqueros de otros equipos de la capital”

Manuel Heredia, portero de Carlos Mannucci, habló del buen inicio del cuadro trujillano en el Torneo Apertura y lamentó no haber tenido más ritmo competitivo en la pretemporada para llegar de una mejor manera.

“En los trabajos de preparación no hemos tenido el rodaje necesario para llegar con un ritmo mucho mejor a lo que hemos podido mostrar. No es un síntoma de queja, pero corrimos una desventaja al estar en el interior del país”, comentó Heredia.

Además, también se refirió a su gran nivel. “Estos años, desde que regresé, he mantenido una regularidad donde me ha hecho mantener un nivel no tan visto como otros arqueros de otros equipos de la capital, pero sí me he mantenido en un nivel a pesar de que soy un arquero de un equipo de provincia con un nivel superlativo, que dentro de todo es que me ayuda a poder ayudar a mi equipo”.

Por otro lado, analizó el trabajo del equipo y resaltó el lado defensivo. “Creo que en líneas generales nos comportamos defensivamente bien. Siempre pongo claro esto porque piensan que un buen equipo es el que siempre ataca. Un equipo también tiene que armarse de atrás y estar preparado defensivamente”.

Finalmente, aseguró que la edad no es impedimento para jugar. “La edad no es un tema determinante. Siento que, en el fútbol, el que está en un mejor momento es el que debe tener las oportunidades”.