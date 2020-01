‘Maquinaria’ recargada

En la mañana dominguera del aeropuerto Jorge Chávez estuvo muy movida por la presencia de los hombres de prensa que se dieron cita para recibir la llegada de los jugadores extranjeros de Sporting Cristal. Uno de los más asediados fue Emanuel Herrera, quien dio sus impresiones sobre el nuevo inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Emanuel Herrera con la artillería lista para deslumbrar en la Copa y en la Liga 1

“Estoy con mucha expectativa y con muchas ganas de reencontrarme con todos mis compañeros y esperamos que este año se cumplan los objetivos. Mejor a preparar y ojalá que después salga todo bien”, señaló.

Luego, el atacante celeste se refirió sobre la llegada de los nuevos refuerzos: “La verdad que no he estado viendo mucho (sobre las novedades de Cristal), mañana (hoy) me voy a ver con mis compañeros y lo tendré más claro”.

Cabe señalar que, hasta el momento, Sportig Cristal solo ha anunciado la incorporación de Junior Huerto; sin embargo, se sabe que el ecuatoriano Washington Corozo estaría cerca de unirse al equipo que dirige Manuel Barreto y su fichaje se anunciaría en las próximas horas.

DATO

El argentino viene de superar una lesión que lo tuvo fuera de las canchas casi todo el 2019. Reapareció en las semifinales ante Alianza, pero no estuvo ‘fino’.