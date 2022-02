Marcelo: “El cariño de la afición conmigo es brutal”

Marcelo, jugador y emblema del Real Madrid, habló luego del triunfo de los blancos frente al Granada por la Liga de España

Sus últimos partidos. Marcelo, jugador y emblema del Real Madrid, habló luego del triunfo de los blancos frente al Granada por la Liga de España. La Casa Blanca se impuso ante la visita con el solitario gol de Marco Asensio a los 74 minutos. El conjunto de Ancelotti es puntero con 53 puntos.

Marcelo dijo lo siguiente tras recibir el cariño de la afición del Real Madrid de España: “Estoy muy contento, en 15 años que estoy aquí no puedo hacer otra cosa que agradecer a la afición del Madrid, ha habido otras noches con ovaciones pero el cariño de la afición conmigo es brutal”.

Además, confesó que fue un partido muy complicado ante el Granada: “La verdad es que ha sido un partido raro, en la primera parte hemos tardado en tener paciencia, hemos tardado en leer al Granada, pero al final hemos tenido paciencia, balón, más pases… Asensio tiene un golpeo increíble”.

MARCELO Y SU LEGADO EN MADRID:

El experimentado jugador brasileño manifestó que aún no se sienten ganadores de la Liga de España: “Golpe no hay nunca, hasta el último partido, hemos visto en los últimos años que no hay golpes. Estamos felices, hemos trabajado mucho hoy”.

Por último, se refirió a los cambios en el once titular del cuadro blanco de Ancelotti: “El equipo no son sólo 11 jugadores, claro que unos juegan más que otros pero somos muy maduros para saber que tenemos que estar trabajando para cuando el entrenador te necesita”.