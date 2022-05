Marcelo: “Hemos vivido muchas noches mágicas juntos”

Marcelo Vieira, capitán del Real Madrid, se despidió del club en el Estadio Santiago Bernabéu y señaló que es triste está situación

Marcelo Vieira, capitán del Real Madrid, se despidió del club en el Estadio Santiago Bernabéu y señaló que es triste está situación. El experimentado futbolista resaltó que vivió momentos muy lindos en la Casa Blanca.

Asegura que cerrar un ciclo en el Real Madrid no es cualquier cosa, ya que es el mejor equipo del mundo: “Es un momento maravilloso de mi vida, cierro un ciclo aquí, en el mejor club del mundo. Hoy no es un día de tristeza, pero es un día de alegría porque hemos ganado otra vez más el mejor campeonato del mundo. Estoy muy orgulloso de mí y mi familia también lo está. Hemos vivido muchas noches mágicas juntos”, exclamó Marcelo en el Santiago Bernabéu.

Marcelo señaló que lloró con su familia al enterarse que no iba a renovar: “He llorado, mi familia ha llorado. Siempre creí mucho en mí, pensaba hacer historia, pero no había pensado en 25 porque estaba Gento con 24 o 23. Me voy de aquí muy feliz. Me han fichado para ganar títulos y lo he conseguido. Sé que no será el último día aquí, tengo que hacer otra cosa en el club”.