¿Marcelo saldrá del Real Madrid en el mercado invernal?

El lateral izquierdo brasileño no tiene un sitio en el XI de Carlo Ancelotti y ya se especula su marcha del club blanco. ¿A dónde podría ir?

Más fuera que dentro. Marcelo es un histórico en el madridismo, pero su presente no es el mejor. El zurdo de 33 años no es tomado en cuenta por el italiano Carlo Ancelotti en el Real Madrid -el francés Ferland Mendy es el lateral titular- y se especula que su futuro está fuera del gigante blanco.

Si bien tiene contrato hasta mitad del 2022, no ha recibido ninguna llamada para renovar su vínculo. El ex internacional brasileño solo lleva 5 juegos en la presente campaña (tres por LaLiga y dos en Champions League) repartidos en 140′. Ya no le hace falta con ser uno de los capitanes de la plantilla o un referente para el equipo, sino su aporte cuando le toque entrar.

Con 15 años en el equipo merengue, en España asumen que llegó el fin de una era. Marcelo Vieira quiere seguir jugando, pero Real Madrid ya no sería una opción para su fútbol por lo que la prensa española y brasileña ya rumorean un retorno a Brasil y al equipo donde inició todo: Fluminense. ‘M12’ debutó como profesional en el ‘Flu’ para el 2005 -donde permaneció hasta 2006 antes de partir a Madrid-. ¿Qué tan posible es?

Olé de Argentina también reposteó la posible fuga de Marcelo al fútbol brasileño

🇧🇷🔝Marcelo, otro crack que podría llegar al fútbol brasileñohttps://t.co/Z9BKC8OGs5 — Diario Olé (@DiarioOle) December 6, 2021