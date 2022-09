Marcos López sobre su debut en Feyenoord: “Estoy muy feliz”

El jugador de la Selección Peruana, Marcos López, habló recientemente sobre sus primeros minutos en cancha con el Feyenoord. El equipo de Países Bajos consiguió la victoria el día de ayer frente a Sparta

El Feyenoord ganó por 3 a 0 a Sparta Rotterdam con Marcos López como titular. Después del partido, el lateral izquierdo compartió su alegría en una entrevista en inglés que dio para el área de prensa del club neerlandés.

“Me sentí bien en la cancha, gracias a los hinchas por el apoyo. Estoy muy feliz por mi debut con Feyenoord y disfruté ese momento. El entrenador me dijo ‘juega fácil, con calma, sin preocuparte si pierdes dos, tres pelotas. No te preocupes. Juega como sabes’. Me sentí bien”, señaló López.

El deportista de 22 años, asimismo, destacó la calidad de sus compañeros y reconoció que puede estar mejor físicamente. “Es muy fácil jugar en este equipo porque todos juegan realmente bien, juegan a uno, dos toques, juegan al espacio. Necesito estar mejor físicamente, pero es el proceso. Entiendo el momento, tengo dos jugadores en mi posición, pero me sentí bien con algunos minutos en la cancha”, indicó.

El defensa también comentó su buena relación con sus compañeros, el marroquí Oussama Idrissi y el brasileño Igor Paixao. “Es buena, porque ellos hablan inglés. Es mejor para mí, porque no hablo neerlandés, pero prefiero hablar español”, contó López, que luego indicó que quizás “en uno o dos años, hable neerlandés”.