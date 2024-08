María Belén entre las cuatro mejores

• Se hizo acreedora a Diploma Olímpico, en Windsurf

El Comité Olímpico Peruano felicita a Evelyn Inga, María Belén Bazo, Nicolás Pacheco y Alonso Correa por haber obtenido hasta el momento los diplomas olímpicos al haber quedado entre los ocho mejores deportistas de cada disciplina que han competido en los Juegos Olímpicos París 2024. Este sábado María Belén Bazo se quedó con el cuarto lugar en el deporte de la Vela en la modalidad de IQFoil femenino, evento realizado en la ciudad de Marsella.

“Me siento feliz por la semana que hice en las regatas. Logré estar entre las primeras. He disfrutado mucho cada competencia. Estar en el cuarto lugar es muy importante para mí. Dedico esto a mi familia, a mi mamá y amigos. Me he sentido bien, me gusta esta ciudad, Marsella”, dijo María Belén Bazo.

“Muchas gracias por el apoyo en Perú, me alejé de las redes, mi hermano se encargó de mis redes porque estaba enfocada en competir. Voy a tomar decisiones cuando regrese a casa. Pasaron muchas cosas este año, voy a decidir si sigo compitiendo o hago algo más, eso lo veré con calma, pero ahora Arriba el Perú”, dijo Mabe.

El dolor de Nicolás. Culminó en la sexta posición en Escopeta

El tirador nacional, Nicolás Pacheco Espinosa, culminó en la sexta posición en la modalidad de Escopeta – Skeet Masculino de los Juegos Olímpicos París 2024, que se desarrolló en el Polígono de Tiro en Chateauroux. Tras su segundo día de clasificación, el escopetero nacional sumó 122 platos (25,25, 23, 24,25) que lo colocaron a puertas de la final olímpica. A la Instancia final llegó a la que accedió en sexta posición tras un Shoot-Off.

“Me causa dolor porque uno se había preparado para lograr un buen resultado, pero en el deporte nadie puede decir nada hasta el final. Ahora tengo que esperar cuatro años más para conseguir una medalla. Agradezco al Perú por su apoyo y me había desconectado de las redes, para estar más enfocado, pero hice y dejé todo en la competencia. Tengo que también valorar el alto nivel de los rivales”, dijo Nicolás Pacheco quien salió con los ojos rojos luego de ubicarse en la sexta posición y adquiriendo el diploma olímpico.

Daniella Borda, se ubicó en el puesto 16 luego de tres rondas donde batió 69 platos de 75 en el deporte de tiro, modalidad de Skeet femenino. Este domingo 4 de agosto a las 9: 30 a.m. en Francia (2:30 a. m. hora peruana) volverá a disparar en 2 rondas más de 25 platos cada una. Los 6 primeros puestos clasifican a la final.