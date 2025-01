Marianito apunta a nuevos desafíos

Joven piloto de 13 años continuará su carrera en Europa

Mariano López sigue dejando el nombre de Perú en alto. El joven piloto de 13 años ha decidido extender su estadía en Europa con nuevas aspiraciones y objetivos ambiciosos que buscará cumplir en este 2025 con la escudería Fusión Motor Sport. El mencionado equipo inglés, por el que firmó el peruano la temporada pasada, cuenta con mucho prestigio en el mundo del kartismo.

No es para menos. Son múltiples campeones británicos, europeos y mundiales de esta disciplina en diversas categorías. En ese contexto, Mariano López intentará conseguir sus primeros éxitos representando a una escudería reconocida e importante. Fusión Motor Sport le ha renovado la confianza para que siga compitiendo en los principales torneos de kartismo en el ‘Viejo Continente’ a sus 13 años. En su calendario, está previsto correr el WSK, Campeonato Europeo, Champions of The Future y el Mundial FIA que tendrá lugar en Suecia. Para el piloto peruano será clave el apoyo que reciba esta campaña entrante por parte de Oakberry, que será su principal auspiciador del 2025.

Esta compañía tiene un nombre especial en el deporte automotor, ya que también trabaja con Haas, escudería perteneciente a la Fórmula 1. Como embajador de esta marca representativa, Mariano López seguirá persiguiendo sus sueños de llegar al más alto nivel del automovilismo (la F1). Sus exitosos antecedentes y óptima evolución a corta edad lo respaldan para llegar a ese último escalafón en los próximos años