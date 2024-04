Marioni: “Tenemos que entender que todos tienen una vida”

Tras asistir al reciente concierto de la cantante Karol G, Bruno Marioni se refirió con respecto a la actitud de Pablo Sabbag.

El rendimiento de Pablo Sabbag en Alianza Lima ha estado plagado de altibajos debido a las constantes lesiones que han interrumpido su participación en el equipo. Durante el 2023, el delantero colombiano estuvo fuera de las canchas por varios meses debido a una lesión en el tobillo. Sin embargo, a principios de año volvió a experimentar molestias mientras representaba a Siria en la Copa de Asia, lo que finalmente requirió una intervención quirúrgica.

En los últimos días, Sabbag ha sido objeto de críticas por parte de algunos aficionados debido a su asistencia al concierto de la cantante colombiana Karol G el fin de semana pasado en el estadio de San Marcos.

Frente a estas críticas, Bruno Marioni ofreció una entrevista a Radio Ovación y fue cuestionado sobre la idoneidad de la asistencia de Sabbag a un concierto mientras se recuperaba de su lesión de tobillo. Marioni defendió al jugador argumentando que no consideraba que fuera algo inapropiado, ya que, dentro de ciertos límites, todos tienen una vida fuera del fútbol.

“Pablo es un gran profesional, hemos tenido mala suerte con sus lesiones, lo que nos ha afectado, ya que confiamos en su rendimiento. Entiendo que son seres humanos y que, siempre y cuando no violen las normas de convivencia, no veo inadecuado que asistan a un espectáculo en un horario razonable. Creo que, si no se exceden los límites, debemos comprender que todos tienen una vida fuera del fútbol”, expresó.

Es importante recordar que después de jugar en Siria, Sabbag sufrió un pinzamiento adicional en el tobillo izquierdo y, durante febrero de este año, fue sometido a una cirugía en Estados Unidos. Actualmente, se encuentra en proceso de recuperación en Perú.