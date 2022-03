Marko Ciurlizza: “Christian Benavente tiene muchas condiciones”

Marko Ciurlizza, ex futbolista de Alianza Lima, habló sobre el futuro rendimiento de Cristian Benavente en el cuadro blanquiazul

“Christian tiene muchas condiciones y viene con una formación importante. Al campeonato peruano han llegado jugadores que no dieron la talla porque es difícil y más aún al ser descentralizado o geografías complicadas, ojalá que Benavente se adapte. Me parece que siempre va para adelante, es encarador y le va a ser de mucha utilidad al profesor Carlos Bustos”, señaló el ex futbolista.

Sobre el partido entre Blanquiazules vs Celestes por Liga 1 Betsson: “Los Alianza- Cristal siempre han sido partidos con dinámica, de equipos con jerarquía y sin duda será un termómetro a lo que será la Copa Libertadores, sabiendo que estos partidos son tienen una máxima exigencia”

Asegura que dos jóvenes futbolistas de Alianza Lima son muy buenos: “Me gusta el juego de Miguel Cornejo y Oswaldo Valenzuela, quienes tienen potencial y muchas condiciones para consolidarse en Alianza, ser opción en la selección y luego poder emigrar”

Sobre la derrota de Universitario a manos de Barcelona. “Me gustó lo que hizo ayer Universitario, le compitió a Barcelona, pero enfrentó a un equipo de más experiencia para este tipo de torneo. Ojalá que Alianza y Cristal hagan un buen papel en este inicio de fase de grupos”.