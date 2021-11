Marko Ciurlizza: “Lo peor que le podría pasar a Alianza es confiarse”

Marko Ciurlizza, ex jugador de Alianza Lima, brindó una entrevista en donde habla sobre la final del domingo entre ‘íntimos’ y ‘cerveceros’.

A solo dos días del esperado duelo de vuelta entre Alianza Lima y Sporting Cristal; ya se comienza a vivir la previa de lo que será la final de la Liga 1 2021. Marko Ciurlizza, ex jugador blanquiazul, dio su punto de vista sobre este trascendental encuentro.

El ex jugador de 43 años mencionó que Alianza no debe confiarse por el resultado de la ida: “1-0 es poco, es una final que está abierta, lo peor que le podría pasar a Alianza, que no va a ser así, es confiarse y relajarse. Han dado el primer paso ante un rival que en el año se les hizo complicado pero felizmente se pudo ganar la primera final y la segunda creo que será un partido muy parecido”.

El cuatro veces campeón con Alianza Lima no ocultó sus ganas de ver al club de La Victoria levantar el título: “Es equitativo, son estilos, Cristal ya hace tiempo juega a lo de siempre, tiene jugadores importantes de mitad de cancha para adelante. Alianza tiene transiciones rápidas y prioriza el cero en su arco. Todos los estilos se respetan. Veo una final cerrada, con dos equipos que van a pelear mucho y ojalá Alianza pueda conseguir el título”, declaró en Radio Ovación.

Por último, el ex mediocampista se mostró alegre por el momento de Farfán y Aguirre: “Uno sabe el cariño y el aliancismo que ellos tienen. A Jefferson el comando técnico lo ha sabido llevar y lo que trasmite y la jerarquía que tiene, no hay más que decir. Me da gusto por el ‘zorro’ porque lo conozco desde que se inició y estos últimos años pasó penurias en equipos chicos de provincia, ahora está cumpliendo su sueño. Que a los 38 años esté disputando una final con el equipo del que es hincha, del que salió, me pone muy contento”, sentenció.