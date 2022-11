Marquinhos: “Queremos demostrar que nuestro grupo está preparado para cualquier dificultad que nos surja en la Copa del Mundo”

Marquinhos, defensor brasileño, halagó la carrera de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, así como el momento del cuadro verdeamarello en el Mundial de Qatar 2022.

“Creo que lo que pasa con estos jugadores es que Messi no es argentino, Cristiano no es portugués, van más allá que eso. Son un privilegio para el fútbol. Para la gente que ama este deporte, los torneos, la competición, son un tesoro. No pertenecen solo a sus países”, aseguró para un medio español.

“Todos disfrutamos de su presencia, de verlos jugar. He jugado con Neymar, con Messi, y me beneficio de su presencia. La vida sigue, otras generaciones llegarán, pero debemos disfrutarlo todo lo que podamos”, agregó.

Sobre las lesiones del equipo, aseguró: “Ojalá pudiéramos tener a Neymar y a Danilo. Ojalá tenerlo a todos al 100 %, pero estamos preparados y estamos con confianza. Queremos demostrar que nuestro grupo está preparado para cualquier dificultad que nos surja en la Copa del Mundo”.

Finalmente, sostuvo: “En un Mundial, la primera alineación puede no tener nada que ver con la de la final, porque en estos torneos hay lesiones, ocurren cosas. En el pasado partido ya se vio la importancia de los que no salen desde el principio y terminan jugando un papel importante”.

