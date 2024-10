Martín Cauteruccio: El goleador y mejor fichaje de toda liga 1 max

Con 33 goles a falta de una fecha, el uruguayo ya se consagró como el máximo goleador de la Liga 1 Max 2024

Sporting Cristal ha tenido una temporada marcada por altibajos, no solo en lo que respecta al nivel mostrado en la cancha, sino también por decisiones cuestionables que ha tomado su administración liderada por Joel Raffo. Sin embargo, una de las grandes apuestas de esta directiva ha dado tal nivel que ha hecho rememorar por momentos al mismísimo Emanuel Herrera, estamos hablando de nada más ni nada menos que Martín Cauteruccio.

Cautegol, como ha sido bautizado por la hinchada celeste, llegó a tienda celeste entre mucho ruido mediático, no solo por ser un ex campeón de Copa Libertadores, sino por su desvinculación unilateral de Independiente de Argentina por falta de pago y la posterior denuncia del cuadro argentino. Para bien de Cristal, la FIFA le terminó dando la razón al uruguayo.

Y de ahí todo fue color de rosa para Caute, en sus primeros cinco partidos consiguió marcar tres hat-tricks y dos dobletes, 13 goles en cinco partidos, cifras de escándalo. La prensa ya hablaba de batir el récord de los 43 goles de Herrera, lastimosamente una inflamación en el hígado le cortó el momentum e hizo que se perdiera 5 partidos.

Tras la vuelta de la lesión, el ex San Lorenzo cerró el Apertura con 16 goles y con un segundo puesto agridulce, ya que los rimenses se quedaron a tan solo un gol de ganarlo. El Clausura no fue muy distinto para el charrúa; dos hat-tricks más a su cuenta y un póker ante un ya descendido Unión Comercio hicieron que se consagrara, por el momento, como goleador no solo del año, sino a nivel mundial con 37 tantos (contando los 4 hechos por Libertadores).

Finalmente, el uruguayo alcanzó la nada despreciable cifra de 33 goles y 2 asistencias en el torneo peruano (a falta con Comerciantes Unidos), siendo la única pega que no pudo marcarle a ninguno del top 3 de la Liga 1 Max en ninguno de los 4 partidos que se enfrentó contra ellos (se perdió dos por lesión).

El partido ante Comerciantes Unidos es una gran oportunidad para Cristal de cerrar con una goleada el año, para Cauteruccio de aumentar su cuota de goles en casas de apuestas con licencia como Bet365, y aprovechar un código de bonus Bet365 en Perú para conseguir unos soles a que Cautegol anota en este partido.

Ya con la renovación firmada por todo el 2025, el delantero de 37 años espera seguir siendo la carta goleadora de Cristal, que si quiere ser nuevamente campeón nacional y mejorar el rendimiento en la Copa Libertadores, tiene que comenzar a invertir en otras partes del equipo, porque en la delantera ya tienen a un killer uruguayo que lleva como nombre Martin Cauteruccio.