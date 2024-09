Martín Cauteruccio: “Estoy enojado conmigo mismo”

Sporting Cristal sufrió para vencer al Deportivo Garcilaso con un resultado de 1 a 0, tras un autogol de Alonso Yovera a los 80 minutos. Sin embargo, el conjunto celeste pudo adelantarse más temprano en el marcador desde el manchón penal, que ejecutó Martín Cauteruccio y que atajó en dos oportunidades, Diego Penny. Con este triunfo, los ‘rimenses’ se posicionan en el segundo puesto del Torneo Clausura con 21 puntos, a la espera de los resultados de los encuentros de Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Tras fallar la ejecución del penal dos veces, el goleador uruguayo se mostró disgustado consigo mismo por no anotar aunque destacó el apoyo del resto de sus compañeros y de la afición. “Enojado conmigo mismo por no poder convertir en ese momento, pero con toda la tranquilidad que todo el equipo me apoya y toda la gente de afuera también me brindó su apoyo. Como dije, hay que seguir intentando; seguir equivocándose la menos cantidad de veces posibles pero siempre seguir para adelante”, señaló el ex Independiente.

De igual forma, destacó el triunfo de Cristal ante Garcilaso. “Es un triunfo muy importante. Primero, porque nos quedamos con los tres puntos que es lo que queríamos, seguir siendo fuertes en nuestra casa. Ellos plantearon un partido quizá más defensivo y lo hicieron muy bien, nosotros intentamos por todos los medios, no se dio por los penales pero se dio por otro medio”, añadió el uruguayo.

Además, agregó que aún les quedan cosas por mejorar. “Nosotros miramos para adentro, sabemos que tenemos cosas por mejorar, me parece que estos partidos también están buenos porque tanto el partido anterior como este marco una gran diferencia. Sabíamos que el partido de altura y este eran importantes para conseguir esa envión que se necesita y hay que seguir trabajando”, indicó Martín Cauteruccio.

