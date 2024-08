Martín Cauteruccio y las críticas que recibió a su llegada

El máximo goleador del fútbol peruano dio detalles sobre su llegada a Cristal y el buen momento que vive con los ‘celestes’.

Martín Cauteruccio es uno de los mejores fichajes en la historia del fútbol peruano. Sus 27 goles en 18 partidos buscan romper el récord de goles que impuso Emanuel Herrera en el año 2018, con 40 anotaciones. Sin embargo, su llegada a Sporting Cristal no estuvo exenta de críticas por su edad.

En una entrevista para un medio argentino, Martín Cauteruccio reveló que en sus primeros partidos con la celeste recibió críticas al no anotar goles. “Igual, los primeros partidos que fueron de preparación no me tocó marcar y ahí empiezan un poco ‘¿qué trajimos? 36 años’. Después, empezó el campeonato y, por suerte, pude convertir y comenzó a caminar todo” , declaró el ex jugador de Independiente.

El delantero uruguayo de 37 años también habló sobre el esfuerzo para asentarse en el once titular. “Hoy por hoy no juegas por el nombre. Obviamente te pueden tener en cuenta, pero si después dentro de la cancha no lo demuestras, no te sirve de nada. Por eso es importante estar fuerte mentalmente, saber que te pueden tocar momentos en los que no hagas goles y estar preparado para revertir cualquier situación”, indicó Cauteruccio.

Puedes leer:

De igual forma, dio detalles sobre su futuro en la institución del Rímac. “Mis planes son a corto plazo. Ahora quiero salir campeón, que nos da la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores”, agregó ‘Caute’.