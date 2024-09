Martín Cauteruccio y su enojo por los dos penales fallados

Martín Cauteruccio se refirió al triunfo por la mínima diferencia y a sus dos penales fallidos

Sporting Cristal logró rescatar los tres puntos esta tarde frente a Garcilaso y seguir cerca de los primeros lugares del Torneo Clausura, pero Martín Cauteruccio no tuvo un rendimiento al que ya estábamos acostumbrados. El delantero uruguayo mostró su incomodidad y enojo consigo mismo por los dos penales atajados por Diego Penny y tuvo conclusiones del resultado.

Luego del triunfo en el Estadio Alberto Gallardo, el uruguayo Martín Cauteruccio se refirió al rendimiento del equipo en el terreno de juego y de la labor defensiva del equipo visitante: “El que no intenta, no se equivoca. El equipo estuvo a la altura, fue un encuentro muy duro ante un rival muy complicado”.

Además, el goleador de Sporting Cristal, con 27 goles en 23 partidos, manifestó la mentalidad del equipo para las seis fechas que restan de la competición: “Debemos tomar cada partido como una final, mirando hacia adentro. No estamos pendientes de otros equipos; sabemos que debemos mejorar muchas cosas”.

Martín Cauteruccio no tuvo una buena tarde y falló en dos ocasiones desde la vía penal, por eso se refirió al arquero de Deportivo Garcilaso diciendo lo siguiente: “Lamentablemente, no se me dio ante un gran arquero como Penny, quien tiene buen historial atajando penales. Pero hay que seguir; lo más importante es que conseguimos los tres puntos”.

El futbolista de 37 años también demostró su molestia consigo mismo al no haber tenido una gran actuación y no dudó en seguir trabajando para conseguir el objetivo de ganar el Torneo Clausura: “Estoy enojado conmigo mismo por no convertir los penales, pero con la tranquilidad de que el equipo me apoya mucho. Hay que seguir adelante”.