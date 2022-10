Martín Kohatsu: “Pedimos madurez a los dirigentes porque nosotros emitimos un comunicado y el jefe de equipo de Melgar dijo que no se pueden emitir comunicados cojudos”

Martín Kohatsu, delegado de Universitario, se refirió a lo ocurrido el domingo en el Monumental ante Melgar cuando una persona en la tribuna le arrojó un plátano a Kevin Quevedo por la fecha 16 del Torneo Clausura. El directivo indicó que lo hecho por el atacante tampoco puede ser tapado.

“Lo que sucedió es que lamentablemente un desadaptado lanzó medio plátano a la cancha y no pudimos en el momento capturar a la persona. La posición del club es estar en contra de todo este tipo de situaciones pero lo que es cierto, y no lo colocamos como atenuante, pero lo que realizó el señor Kevin Quevedo no puede ser tapado”, dijo el delegado a un medio local.

Agregó: “A su vez pedimos madurez a los dirigentes porque nosotros emitimos un comunicado y el jefe de equipo de Melgar dijo que no se pueden emitir comunicados cojudos, eso también lo deploramos y exigimos que haya una sanción para eso. No puede ser que nosotros tomemos una acción y la reacción del dirigente rival sea denigrar nuestro comunicado, eso nos parece muy mal”.

“Ya tenemos la imagen de la persona y lo que estamos tratando con la Policía es que se identifique a la persona y que no solo sea sancionada con el impedimento de entrar de por vida a un estadio, sino que acá ha habido una alteración en el espectáculo deportivo, eso está penado y debe ser procesado como tal. La gente que estuvo alrededor de él sabe quién ha sido y nos deberían ayudar a encontrarlo. Si el club sufre una sanción no va a ser por culpa nuestra, sino porque a un energúmeno se le ocurrió lanzar algo a la cancha”, indicó.

Redactor: Diego Pecho