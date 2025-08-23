¡MÁS ORO Y PLATA EN LOS PANAMERICANOS!

Perú ya suma 21 preseas en total en Asunción 2025.

En los Panamericanos Junior ASU2025, Verónica Huacasi logró la presea dorada en Atletismo, 3 mil metros con obstáculos y la presea de plateada fue para Sofía Gómez en Karate, Combate -55kg.

Gran cierre del Team Perú sobre el final de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, a falta de un día para terminar las competencias nuestro país ganó una medalla de oro y otra de plata sumando 21 preseas en el tablero general de este evento que se desarrolla del 9 al 23 de agosto.

«Estos son tus hijos Perú, hay que premiar su esfuerzo con un gran aplauso. En los Juegos Panamericanos Junior ASU2025 hemos competido con muchos chicos de 12,14,15 y 16 años, chicos que estarán listos para para los próximos juegos en una transición normal de edad camino a Campeonatos absolutos o mayores «, dijo Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano.

Verónica Huacasi ganó el oro, en Atletismo, en los 3 mil metros con obstáculos con un tiempo de 10:2056. En el segundo lugar quedó Colombia con Laura Camargo con un tiempo de 10:28.69. El tercer lugar fue para Sofía Peña de México con un tiempo de 10:44.15.

La medalla de plata la ganó Sofia Gómez en Karate en la modalidad Combate en la categoría -55kg. Gran actuación de la karateca peruana en el tatami del Comité Olímpico Paraguayo. Sofía Gómez perdió en la final ante la canadiense María Ouyahia. De 41 países de América, nuestro país se ubica en la posición 13 en el medallero general.