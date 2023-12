Más sobre el caso selección-Fossati

Más noticias han habido respecto al tema

Más información ha surgido sobre la situación entre el estratega Fossati y la selección peruana.

De acuerdo a lo informado por el periodista Gustavo Peralta, en la Federación Peruana de Fútbol se tiene la seguridad de tener la definición del tema Juan Reynoso, quien menciona que sigue yendo a la Videna con su cuerpo técnico. Con ello, aclara que se están retomando las negociaciones con el entorno del director técnico uruguayo, quien anteriormente había mencionado que no iba a sostener conversaciones con miembros de la FPF hasta que el caso Reynoso llegue a una conclusión.

Por otro lado, el administrador de Universitario, club en el que todavía comanda el entrenador oriental, dijo lo siguiente sobre su permanencia en el cuadro crema: “el profesor Fossati tiene contrato y nosotros lo esperamos el 18 para la pretemporada. No me puedo aventurar a decir lo que él pueda decidir. Nosotros no podemos salir a hablar de la continuidad del profesor Fossati, él es trabajador del club, contamos con él”.

