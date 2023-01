Mascherano: “Perú, que no se jugaba nada, intentó ir hacia adelante los últimos 10′”

El entrenador de la Selección argentina Sub20, Javier Mascherano, se refirió al triunfo sobre Perú y consideró que la mayor parte del partido tuvieron el dominio sobre la ‘blanquirroja’

“Creo que durante 80 minutos dominamos el partido. Perú, que no se jugaba nada y perdiendo el partido, intentó ir hacia adelante en los últimos 10, pero fueron más pelotas largas que otra cosa. En los primeros 80’ el equipo pudo hacer un gol más y hacer más grande la diferencia. Estaba claro que no iba a ser un partido fácil para nosotros porque no veníamos bien y en el fútbol cambiar las dinámicas nunca es fácil”, señaló el cuatro veces mundialista argentino.