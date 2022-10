Masías: “No tengo más que palabras de elogio para Álvaro, he visto el gran trabajo que ha hecho”

Alberto Masías, directivo de la Universidad San Martín, halagó el gran trabajo de Álvaro Barco en la institución santa a pesar del descenso a segunda división

Alberto Masías, directivo de la Universidad San Martín, halagó el gran trabajo de Álvaro Barco en la institución santa a pesar del descenso a segunda división. La Muela perdió la categoría tras caer por 2-1 ante Deportivo Municipal. A falta de dos fechas para el final, se confirmó su baja a la Liga 2.

Se refirió a Álvaro Barco. “No tengo más que palabras de elogio para Álvaro. He visto el gran trabajo que ha hecho. Las grandes contrataciones de chicos extranjeros escogiendo bien. Hoy le escribí después del partido y no he notado que quisiera irse, son cosas personales, a mí me gustaría que sigue porque tiene una enorme experiencia”.

En ese sentido, agregó que: “San Martín tiene una muy buena cantera y este año y el siguiente difícilmente podamos hacer uso de ella porque la mayoría de chicos perdieron 2 a 3 años de trabajo, estamos tratando de recuperarlo. Nuestras categorías más grandes no han tenido buenos resultados pero las más chicas son punteras. Hemos vuelto a renacer con los más chicos con un trabajo sostenido”, aseguró.

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

Municipal: Diego Melián; Williams Guzmán, Emiliano Ciucci, Lucas Trejo, Freddy Yovera; Jhon Vega, Joseph Núñez, Adrián Ascues, Matías Pérez García, Alexis Rodríguez; Roberto Ovelar.

San Martín: Carlos Solís; Yhirbis Córdova, Alejandro González, Álvaro Ampuero, Sebastián Aranda; Axel Moyano, Marcos Delgado, Alexis Rojas, Edhu Oliva, Diego Soto; Gonzalo Verón.