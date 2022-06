Matías Succar: “Siento que estar en Europa me ayudó a madurar”

Matías Succar, delantero de FK Teplice, habló sobre su presente futbolístico en la Liga de República Checa y confesó que no tiene tanta continuidad en su club

Asegura que estar en Europa es la mejor opción: “No me arrepiento de ninguna decisión que he tomado en mi vida ni en lo deportivo ni en lo personal. Consideré que estaba totalmente convencido que tenía que dar el paso al fútbol europeo. Era una linda oportunidad y sigo convencido que tomé la decisión correcta”, señaló el exjugador del ‘Muni’ en GOLPERU.

Sin embargo, no tiene tanta continuidad pero él asegura que ha mejorado bastante: “No tuve la continuidad deseada. Siento que estar en Europa me ha aportado muchísimo, siento que he madurado en lo personal y futbolístico, y son cosas que siempre me van a servir en la carrera”.