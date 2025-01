Matías Succar y su paciencia por el gol

Matías Succar, delantero de Alianza Lima, manifestó su momento con el equipo y sigue paciente ante la falta de gol que lleva en la actualidad

Su llegada generó una esperanza para el hincha de Alianza Lima ante los problemas que hubo en la delantera. Las lesiones de Pablo Sabbag y Hernán Barcos fue una gran preocupación por la directiva, tomando como una solución la llegada de Matías Succar, procedente de Carlos Mannucci. Sin embargo, no ha logrado estar a la altura frente al arco rival.

Matías Succar mostró su alegría por el buen ambiente mostrado durante la tarde en la presentación de Alianza Lima y manifestó su deseo de tener un ben inicio de temporada: «Ha sido una linda fiesta, con nuestra gente, es un orgullo enorme estar en una tarde blanquiazul, empezar de cero con todos es distinto y nos da mucha ilusión para todo el año«.

A pesar de no estar en un buen momento futbolístico, el delantero peruano confía en volver a su mejor nivel y ayudar a su equipo con goles: «Me voy tranquilo porque me estoy sintiendo bien, estoy fresco, me voy sintiendo bien con los compañeros, soy consciente que el delantero vive del gol y trabajo para darle esa alegría a la gente«.

Además, Matías Succar indicó de qué manera puede regresar a anotar y seguir siendo una parte fundamental en un equipo, resaltando su trabajo y paciencia para regresar al gol: «Lo trabajo mucho, no me voy tranquilo, obviamente quiero hacer goles. Pero trabajo y sé que el gol llegará por su propio peso”.

Finalmente, Matías Succar se refirió a sus compañeros Hernán Barcos y Paolo Guerrero, considerándolos unos referentes dentro del terreno de juego: «Tengo buenas referencias, convivir con Hernán y Paolo son buenas referencias y observarlos día a día, espero poder exprimirlos al máximo tanto como persona y como jugador«.