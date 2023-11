Mauricio Larriera no es más entrenador de Alianza Lima

Mauricio Larriera concluyó su ciclo en el club de La Victoria tras no tener el resultado esperado

Mauricio Larriera no seguirá en la dirección técnica de Alianza Lima luego de no haber conseguido el objetivo mayor que se tenía.

Luego de que el club blanquiazul no haya podido adjudicarse el título de campeón, de acuerdo a la información publicada del periodista Gerson Cuba, tras una evaluación de lo que fue el trayecto en la Liga 1 Betsson con el director técnico uruguayo y haber tenido más aspectos negativos que positivos, se concluyó con tomar la resolución de no extenderle el vínculo contractual por la disconformidad que surgió en la institución por una de las causas principales, la cual fue no obtener el campeonato.

La escuadra de La Victoria al mando del estratega oriental en los últimos doce partidos de la competición tuvo cuatro igualdades, no sufrió ninguna derrota y obtuvo la victoria en 8.

No obstante, al perder la oportunidad de ganar con el cuadro íntimo el campeonato, no se pensó en la extensión del contrato.

Leer más aquí:

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/

Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él.

Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes.

Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”.

Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página.

Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.