Mauro Cantoro: “Todos los que tenemos un cariño especial por Universitario nos duele esta situación”

El ex delantero argentino, Mauro Cantoro, habló con un medio deportivo tras la victoria de Cusco FC ante Cantolao y destacó el buen arranque de temporada de su hijo Tiago.

“Estoy contento por Tiago, él se siente muy querido en Cusco. Él necesitaba eso, sentirse querido por el club y lo bueno es que está respondiendo con goles. Estoy feliz porque está bien”, indicó.

Además, Cantoro habló acerca del momento de Universitario: “Todos los que tenemos un cariño especial por Universitario nos duele esta situación. Siempre le voy a desear lo mejor al club y la gente que está dentro tendrá que saber como solucionar esto. Es una situación compleja. En los equipos grandes no hay tiempo. A Compagnucci no lo conozco, no depende si es bueno o malo, esto depende de los resultados y cómo le vaya. Tienen un gran plantel y les deseo, realmente, lo mejor”, finalizó.