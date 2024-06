Max Eberl: “Todos se benefician, menos los clubes”

Tras el fichaje de Mbappé para formar parte del Real Madrid, Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, se pronunció al respecto.

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, expresó su preocupación por la astronómica suma de “cientos de millones” de euros involucrada en la transferencia de Kylian Mbappé, quien decidió no renovar su contrato con el París Saint-Germain (PSG).

“Buscar más dinero constantemente solo conducirá a la destrucción del fútbol por la avaricia. Si todo el dinero desaparece del mercado, no quedará nada con lo que negociar. Hablamos de cientos de millones, una cantidad excesiva que inevitablemente causará una crisis”, declaró Eberl al Sueddeutsche Zeitung.

“Es preocupante ver cómo se manejan estas cifras, porque en algún momento esto va a colapsar y el impacto será devastador para todos los involucrados”.

Eberl también advirtió que el mercado de fichajes del fútbol europeo está alcanzando un punto crítico que podría traer graves consecuencias en los próximos años.

“El mercado se saturará y Arabia Saudita intervendrá. Esto no me da buenas sensaciones. La situación actual del mercado muestra que el dinero está saliendo del sistema, y ningún club se beneficia de esta situación. Los jugadores, sus familias y agentes se benefician, pero los clubes no. Antes, al menos los clubes se beneficiaban. El dinero permanecía en el circuito, lo que permitía reinversiones y un ciclo financiero más saludable, pero eso está cambiando”, enfatizó Eberl.

Además, señaló que este tipo de transacciones infladas crean una burbuja económica en el fútbol que es insostenible a largo plazo. “En algún momento, estará sobresaturado y los efectos serán perjudiciales para la estabilidad del deporte. Necesitamos una revisión urgente del sistema para garantizar que el fútbol siga siendo viable y justo para todos los participantes“, concluyó.