Mbappé sobre su futuro: “Aún no he tomado mi decisión”

Kylian Mbappé, delantero del París Saint-Germain, habló sobre su futuro y su posible salida del cuadro francés. El Real Madrid es el club que quiere fichar a la estrella francesa para la siguiente temporada 2022/2023.

Sobre su posible salida del cuadro parisino: “Aún no he tomado mi decisión, todos saben que no he tomado mi decisión. Estoy pensando porque hay elementos nuevos, muchas cosas, muchos parámetros, no lo sé”.

El delantero de 23 años dejó en claro que tiene una decisión pero aún no lo va decir frente a las cámaras: “Es una elección personal. Si tomé mi decisión, lo digo y lo asumo. En las cosas buenas y las cosas malas que he hecho, siempre las he asumido. No tengo que esconderme, no maté a nadie. Quiero tomar la mejor decisión que pueda”.

Sobre su posibilidad de quedarse en el París Saint-Germain para la siguiente temporada: “Sí, por supuesto podría quedarme. Sé que para la geste es un poco tarde, pero no quiero equivocarme”.

El caso de Kylian Mbappé aún no concreta, ya que no se sabe si quedará en Francia o buscará una nueva aventura en el Real Madrid de España. Como sabemos el futbolista actualmente pertenece al Paris Saint-Germain y en junio de este año acaba contrato por eso varios clubes buscan su transferencia gratis.