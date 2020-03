Corzo “Me aguanté las ganas”

Corzo sostuvo que tras su gol quiso trepar el alambrado

Otro gran artífice del triunfo de Universitario es Aldo Corzo, quien abrió el marcador

ante Alianza Lima.

“El domingo fue uno de los días más lindos de mi vida, por el partido que se jugaba. Hasta me aguanté en el momento las ganas de treparme al alambrado para que no me pongan la tarjeta amarilla“, señaló la “Muela”.

Además, se siente con posibilidades de continuar siendo convocado a la selección. “La

verdad no sé si es que estoy convocado, pero yo creo que sí”, manifestó.

Finalmente, tuvo palabras de elogio hacia el director técnico Gregorio Pérez. “El

profesor es una buena persona. Él quiere y ha hecho que la “U” vuelva a sus raíces, un

equipo de garra e ímpetu”, sentenció Corzo.