Me dicen el “Matador”

Con doblete de Valverde y uno de Neumann, Sport Huancayo superó de local 3-2 a Cusco FC

En el cierre de la quinta fecha, Sport Huancayo tumbó 3-2 a Cusco FC en la

‘Incontrastable’ y escaló a la sétima posición del Apertura. Marcio Valverde fue la figura al anotar un doblete, Carlos Neumann también marcó. Danilo Carando y Yordi Vílchez descontaron para los

imperiales.

Desde el inicio, los huancaínos mostraron superioridad, tuvieron en Neumann, Valverde,

Lliuya y Salcedo a sus mejores hombres. Los cusqueños fueron cautelosos y esperaron

un error para atacar. A los 21’, Neumann aprovechó el pase de Ángeles para marcar el

1-0. Cusco FC despertó y aprovechó una desatención de los locales, Vílchez (31’) le

ganó el vivo a la defensa y de cabeza anotó el empate 1-1.

El ‘Rojo Matador’ no perdonó y tuvo en Valverde a su mejor hombre, y a los 39’, puso

el 2-1. Marcio pudo poner el tercero, pero el palo le dijo no.

Para el segundo periodo, Cusco creció y tuvo en Ramúa y Carando a los más peligrosos,

pero apareció el golero Pinto para evitar la caída. Y a los 71’, Peña asistió a Valverde,

quien puso el 3-1. Todo era felicidad, pero se fueron Marcio y Neumann, los locales

perdieron peso, con Lliuya no alcanzó. La visita se fue con todo, y Carando de un

cabezazo tras pase de Ramúa, puso 3-2.

Al final, el marcador no se movió y los huancaínos se quedaron con la victoria.

Mientras que los cusqueños siguen sin verla y podría haber cambios.

SPORT HUANCAYO 3

Joel Pinto

Giancarlo Carmona

Anthony Fuentes

Jimmy Valoyes

Hugo Ángeles

Marcio Valverde

Ricardo Salcedo

Víctor Peña

Jorge Bazán

Marcos Lliuya

Carlos Neumann

DT: Wilmar Valencia

CUSCO FC 2

Juan Pretel

Edinson Chávez

Miguel Paniagua

Yordi Vílchez

Jair Céspedes

Miguel Aucca

Marcos Delgado

Alfredo Ramúa

Jairo Uscamayta

Franco Boló

Danilo Carando

DT: Javier Arce

ÁRBITRO: Agusto Menéndez

LÍNEAS: Edgar Adriazola – Teodoro Cruz

CUARTO: Fidel Castro

GOLES: Carlos Neumann 21’, Marcio Valverde 39’ y 72’ (SH). Yordi Vílchez 31’,

Danilo Carando 84’ (CFC)

CAMBIOS: Leonardo Villar x Ricardo Salcedo, Milton Benítez x Marcio Valverde,

Ronal Huaccha x Carlos Neumann (SH). Miguel Carranza x Jairo Uscamayta, José

Rivera x Miguel Aucca, Brandon Palacios x Franco Boló (CFC)

TA: Ricardo Salcedo, Giancarlo Carmona (SH). Marcos Delgado, Miguel Aucca (CFC)

ESTADIO: Huancayo