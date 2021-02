“Me dijeron que Boys es vitrina”

Panameño Aguilar habló con sus compatriotas sobre los chalacos.

El atacante panameño Jorman Aguilar se mostró contento por tener su primer año en el fútbol peruano. “Conversé con mis compatriotas y me dijeron que Boys es una buena vitrina, no la pensé dos veces y la verdad que es una liga muy bonita, que se hace de buen ver y ojalá que sea así”, declaró el canalero.

Por otro lado, comentó de qué forma cayó en su familia su decisión. “La verdad que estoy feliz, mi familia se siente contenta. Poco a poco nos estamos adaptando a lo que quiere el profesor Cardama“, indicó Aguilar.

Además, habló sobre su juego. “Hago muchas diagonales, siempre presiono, me gusta estar ahí, lucho y tengo mucha garra. Así me conocen en mi país. Tengo que dar todo por el todo por el Boys, porque me están dando el apoyo”, finalizó.