“Me dolió tener que sacar a Deza”

Gustavo Zevallos afirma que tiene un talento extraordinario

El gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, habló acerca de la salida de Jean Deza, luego de los temas extradeportivos que terminaron por sacarlo del equipo.

“A mí me duele mucho, aunque pareciera que estuviera mintiendo, que un jugador como Deza no esté en el equipo. Al final dices ‘pucha este chico con un talento extraordinario’… pero va a tener inconvenientes con el camerino ya que se quiere otra cosa. Acá tenemos un reto con los chicos como Deza. Jugadores con menor calidad de Deza fueron vendidos a Europa por millones. Para mí, Deza es más jugador, pero sus comportamientos no los dejaron”, señaló.

Asimismo, señaló que el club será exigente con todos. “Alianza Lima va a ir bajo estándares de alto rendimiento. Y eso no te deja puntos grises. Hasta allá tenemos que ir. Vamos a ser muy exigentes con el tema disciplinario. Tenemos buenos líderes en el camerino y hay que aprovechar esa trascendencia para que mejore nuestro camerino”.