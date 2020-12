“Me echaron como a rata”

Daniel Ahmed afirma que lo maltrataron al despedirlo al no importarle su situación.

Daniel Ahmed volvió a hablar tras su salida de Alianza Lima y criticó a sus directivos por su abrupto despido y posterior maltrato. “En definitiva, salí injustamente. No solo hice un trabajo enorme dentro del club, di la cara en esos 7 partidos en 25 días, sino que después me echaron como una rata y te dicen ‘no, no, olvídate, no me importa si duermes en una plaza, no me importa si no tienes cómo volverte a tu país’. Entonces en esa carta lo que dice que tenemos que charlar para, a través del diálogo, solucionen los pendientes que dejaron”, disparó en el programa Don Deportivo.

Cabe señalar que el técnico argentino ya se había quejado en el programa Azul y Blanco por dejarlo a la deriva. “No me pagaron los pasajes para que mi familia se regrese a Argentina y tampoco el saldo que quedó de mi sueldo. Estoy viviendo en una casa alquilada del club, eso fue lo que contesté. Cuando me sacaron me dijeron adiós y arréglate”, criticó.

El ‘Turco’ nuevamente negó haber denunciado al cuadro blanquiazul, aunque si contó que envió una carta notarial y establecerán un dialogo para acordar cuanto se le pagará.