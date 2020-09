“Me encantaría ser convocado”

Hohberg confesó que quiere volver a la selección.

A pesar de haber sido convocado con anterioridad por Ricardo Gareca y ser una de las figuras de Universitario, Alejandro Hohberg no fue convocado al microciclo de jugadores locales de Ricardo Gareca, sin embargo, lejos de bajarle los ánimos el ‘Enano’ lo ve como una motivación para seguir mejorando y llenarle los ojos al “Tigre”. “Me hubiese encantado estar convocado a la Selección. Pero no hay que quedarse en eso, sino seguir con buen rendimiento en la “U”. Eso me podría posicionar en la selección”, declaró a RPP.

Para preocupación de los hinchas cremas, Hohberg dejó dudas sobre su permanencia en el equipo la próxima temporada. “Tenemos que tratar de explotar a Jonathan Dos Santos en esta buena racha que tiene. Ya a fin de año se verá si se queda él, si me quedo yo o si se queda ‘Chiquitín’”, advirtió.