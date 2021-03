“Me gustaría ser presidente de la FPF”

Claudio Pizarro no descarta tener un cargo dirigencial a futuro.

Ya alejado de las canchas del fútbol y como embajador del Bayern Múnich, Claudio Pizarro ve el futbol peruano desde otra mirada y reveló que en algún momento de su vida le gustaría presidir la FPF: “En algún momento me gustaría tener un cargo administrativo en el fútbol peruano. ¿Presidente de la Federación? No suena mal”, declaró. Además no cree que Lozano deba continuar tras el fallo del TAS contra la Comisión de Licencias: “Deberían haber dado un paso al costado. Tal vez una reforma en la FPF, sin duda deben haber cambios. Uno que ve al TAS yendo a mi país, es ver qué quedamos mal parados”, observó.

Por último descartó ser entrenador o asistente técnico: “No hay posibilidad, no es porque no sea bueno, porque yo soy bueno en lo que intento hacer, pero es dedicarle mucho tiempo por la intensidad”, remarcó.