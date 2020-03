“Me ilusiona regresar al Barcelona”

Xavi Hernández lo ve como un proyecto a largo plazo

El ex futbolista Xavi Hernández, asegura que desea volver al FC Barcelona pero con un proyecto que inicie desde cero.

“Tengo claro que quiero volver al Barça, me hace mucha ilusión. Ahora que ya me he visto

entrenando creo que puedo aportar cosas a los jugadores. Yo me veo en un proyecto que

empezara de cero y en el que yo solo tome las decisiones”, afirmó el actual entrenador de Al-Sadd de Qatar.

Además, señaló que no trabajará con cualquiera. “Trabajaré con quienes tengan confianza y lealtad conmigo. No puede haber nadie tóxico cerca del vestuario”, finalizó.