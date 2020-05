Jersson Vásquez, asegura que hay una gran diferencia entre la ‘U’ y Vallejo

Jersson Vásquez llegó a la Universidad César Vallejo de Trujillo este año luego de

defender tres años a Universitario de Deportes y no solo le tocó enfrentarlos, sino

aplicar la ‘ley del ex’. “Me sentí raro enfrentando a la ‘U’, sobre todo en el

calentamiento previo y en los primeros minutos. En Vallejo no hay tanta presión

mediática como en Universitario. Cuando jugaba en la ‘U’ en 20 minutos tenía más de

mil ‘likes’ y ahora no llego ni a 300 pero es parte del fútbol”, señaló.

Además, afirma que le costó llegar a la ‘U’ en su momento pero que se le presentó la

oportunidad en buenas circunstancias. “Lo mejor que me pudo pasar es haber llegado

con una buena madurez futbolística, habiendo pasado muchas cosas en clubes de

provincia. No fue nada fácil porque justo Trauco venía de hacer un buen año y también

estaba el ‘Loco’ Vargas”, finalizó.