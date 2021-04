“Me tranquiliza el resultado”

Riquelme comentó que los goles de su equipo le dieron más confianza.

En Sporting Cristal sabían que a Marcos Riquelme había que mandarlo al ruedo de a pocos pues estar 3 meses sin jugar no es fácil. El “9” argentino habló con las redes sociales de su club de lo que significó el partido para él.

“En el primer tiempo se me notó bastante impreciso en los pases fáciles. En el segundo, cuando abrimos el marcador, empecé a agarrar más confianza. Me quedo con la tranquilidad de que el partido se ganó con un marcador de 3 a 0. Con la confianza que me dan, creo que esto se puede revertir lo antes posible”, aseguró el “Pájaro”.

Además, indicó que no solamente es un jugador de área. “Cuando no se marca y toca ayudar al equipo en otros aspectos, trato de hacerlo bien. No me quiero volver loco porque eso me puede jugar en contra”, finalizó Riquelme.