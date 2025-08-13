MEDALLISTAS DE ORO Y BRONCE EN JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR ASUNCIÓN 2025 FUERON HOMENAJEADOS POR EL PRESIDENTE DEL IPD

• Federico Tong Hurtado anunció que Renzo Fukuda (oro) y Lukas Eichhorn (bronce) son nuevos integrantes del Programa Lima 2027.

Lima 13/08/2025.- Por todo lo alto. En reconocimiento por su gran participación que tuvieron en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Federico Tong Hurtado, brindó un merecido homenaje a los medallistas de esgrima Renzo Fukuda (oro) y Lukas Eichhorn (bronce), y en mérito a sus resultados anunció que ambos deportistas pasan a integrar el Programa Lima 2027.

En la ceremonia, que se desarrolló en el auditorio del Centro Biomédico de la Videna-IPD, se hicieron presentes el presidente del IPD, Federico Tong; el presidente de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Esgrima (FDNPE), Angel García; la gerenta general de la Confederación Panamericana de Esgrima, Melissa Alvarega, además de los deportistas Renzo Fukuda y Lukas Eichhorn.

“El Perú está de fiesta y nuestra bandera flamea en lo más alto. Gracias a Renzo y Lukas por llenarnos de orgullo. 41 países han visto su talento y la sed de gloria de todos los peruanos representados en dos jóvenes de 17 y 18 años. El Perú con orgullo se va convirtiendo en una gran potencia del deporte. En nombre de la presidenta Dina Boluarte quiero anunciarles que desde ahora son parte del Programa Lima 2027, donde recibirán un apoyo por tres años con una menor subvención mensual, el mejor seguro privado y recursos hasta por 72 mil soles para campos de entrenamiento y torneos internacionales para subir al podio en los Juegos Panamericanos Lima 2027, donde tendremos nuestra mejor participación de la historia”, manifestó el presidente del IPD, Federico Tong Hurtado.

Renzo Fukuda logró la medalla de oro en la modalidad de florete, mientras Lukas Eichhorn la presea de bronce en sable individual.

“Gracias al IPD y gracias al presidente Federico Tong por todo el apoyo. Estoy orgulloso de representar al Perú y esta medalla es para todo el país”, manifestó Fukuda. Mientras Eichhorn indicó: “es un honor inmenso poder representar a nuestro Perú. Es una sorpresa ingresar al Programa Lima 2027 y este es el resultado del esfuerzo de cada uno de nosotros. El esgrima está creciendo y las medallas lo demuestran”.

Los deportistas también recibieron como obsequio un retablo ayacuchano, comprometiéndose a seguir preparándose para los próximos Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, a desarrollarse del 22 de noviembre al 7 de diciembre.

“Para nosotros son un orgullo estos resultados, que se deben al trabajo de estos chicos desde pequeños en sus respectivos centros de formación, gracias al apoyo del IPD que hoy está más presente con la gestión del presidente Federico Tong, quien respalda el trabajo de las Federaciones”, señaló por su parte el titular de la FDNPE, Angel García.