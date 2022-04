Medel: ”Quiero seguir compitiendo en la Selección”

Gary Medel, defensor de la Selección Chilena, confesó que no desea jugar por el momento en su país y seguirá jugando en Europa

Asegura que seguirá jugando en la Serie A Tim Italiana: ”Quiero jugar un año más en Bolonia. Tal vez no estoy en un equipo grande, pero compito semanalmente con jugadores de alto nivel. Me motiva jugar con futbolistas buenos”, declaró el central para ESPN.

Medel confesó que tuvo momentos muy duros, ya que las lesiones no lo dejaban jugar: ”El año pasado no fue muy bueno debido a las lesiones. No tenía muchas ganas de seguir en Europa y quería regresar a mi país”.

Señaló que desea jugar en la Liga Española: “Tenía planeado también irme a España, ya estaba todo listo, pero no se dio. La situación cambió de un momento a otro”.

Finalizó su entrevista hablando sobre su presente en la Selección Chilena: “Quiero seguir compitiendo en la Selección. No voy a regalar mi puesto, me costó una eternidad ganármelo y voy a jugar hasta que sienta que ya lo perdí”.