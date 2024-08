Melgar a lo macho

• Con 10 hombres por expulsión de Orzán, derrotó 1-0 a la ‘U’ en Arequipa y terminó en bronca

• Leonel Galeano, de cabeza, hizo el único tanto del cotejo y los rojinegros son líderes del Clausura

• Alex Valera lo empató, pero el VAR actuó y el juez Jesús Cartagena anuló el tanto

Arequipa se respeta, señores. En el estadio Monumental de la UNSA, Melgar logró un triunfo de oro al superar 1-0 a Universitario por la jornada cuatro del Clausura. Horacio Orzán vio la roja y dejó con 10 hombres a los locales, pese a eso, el gol de Leonel Galeano permite que los rojinegros tomen la punta del torneo y estén firmes en la pelea por el título. Alex Valera lo empató, pero el VAR lo anuló porque hubo un empujón previo.

Al final del cotejo, cremas y arequipeños se fueron a las manos, se desató la bronca y se espera el informe del árbitro Jesús Cartagena, pues habrá sanciones.

El partido de la jornada estaba en Arequipa, Melgar buscaba mantener su invicto en su casa, pero sabía que la tarea no era sencilla porque al frente estaba la ‘U’, rival candidato al título. La primera parte fue entretenida, luchada por ambos equipos, con ocasiones de gol.

La primera llegada fue de Pérez Guedes, pero el portero Cáceda respondió. Tras esto, Blando respondió con un potente disparo, pero el debutante Diego Romero controló bien. La visita esperó alguna creación de Jairo Concha, pero este no apareció y la ‘U’ más con esfuerzo buscó inaugurar el marcador.

Melgar tuvo lo suyo con Archimbaud y Bordacahar fueron los que más peligro llevaron, pero no hubo esa efectividad. Cuesta luchando arriba, pero no tuvo una clara. La ‘U’ arriba con Flores tuvo una clara, pero Pérez Guedes no pudo concretar.

Para el segundo tiempo, ambos equipos bajaron revoluciones, el cansancio de la primera parte se sintió. Pero poco a poco, el ritmo intenso volvió. Sin embargo, Melgar sufrió la expulsión de Horacio Orzán, quien al caer le dejó la pierna y golpeó a Valera en su parte íntima. Tras revisión del VAR, el juez Cartagena mostró la roja.

Con un hombre menos, Melgar no bajó los brazos y fue en busca del gol y este llegó de pelota parada. Al minuto 65, un tiro de esquina le quedó a Leonel Galeano, quien de cabeza anotó el 1-0. Fiesta total en Arequipa, los arequipeños hacían justicia. Sin embargo, la felicidad casi se acaba, porque tres minutos más tarde, la ‘U’ lo empata con gol de Alex Valera. Pero, previo al gol del delantero crema, este empujó al rival y el VAR anuló el tanto.

En adelante, Melgar pudo liquidar con Cáceres, quien sombreó a Romero, pero no entró.

Luego, Cuesta tuvo una clara y por no dar pase a Archimbaud, el local desperdició el segundo gol. La ‘U’ también tuvo lo suyo, pero sin claridad.

Al final, Melgar lo ganó y es una de los líderes del Clausura y también del Acumulado. La ‘U’ pierde el rumbo y le sigue costando obtener resultados positivos jugando en altura.

FBC MELGAR 1

Carlos Cáceda; Matías Lazo, Leonel Galeano, Leonel González, Brian Blando; Horacio Orzán, Jean P. Archimbaud, Cristian Bordacahar, Tomás Martínez, Pablo Lavandeira; Bernardo Cuesta

DT: Marco Valencia

UNIVERSITARIO 0

Diego Romero; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Nelson Cabanillas; Édison Flores, Alex Valera

DT: Fabián Bustos

ÁRBITRO: Jesús Cartagena

LÍNEAS: Leonar Soto – Fredy Coronado

CUARTO: Gerson Villamar

VAR: Daniel Ureta