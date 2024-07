Melgar: Marco Valencia se pronuncia sobre el caso Lavandeira

Marco Valencia habló sobre las especulaciones de la salida de Pablo Lavandeira.

Como es conocido, FBC Melgar, actualmente dirigido por Marco Valencia, venció por un claro 0-3 a Cusco FC y se perfila como un fuerte candidato para el título. Es por eso que, Marco Valencia, explica brevemente lo que el quiere con el cuadro místiano así como cual será su plan a futuro.

“Trataremos ser fuertes en Arequipa y sacar puntos de visita. Iremos viendo la tabla del Clausura y del Acumulado, viene una seguidilla. Cusco es un gran rival, hemos sacado tres puntos importantes. Quedan 16 fechas, iremos paso a paso”, indicó Valencia, dándole mucha relevancia al triunfo en Cusco.

Recordemos que Marco Valencia, venía siendo continuamente director interino del cuadro mistiano pero, ante los buenos resultados, la directiva decidió dejarlo como director técnico oficial de Melgar por todo este 2024 y por lo visto, está dando buenos resultados y apunta a lo grande.

Por otro lado, Marco Valencia, también se refirió a la situación de Pablo Lavandeira quien no fue tomado en cuenta en Cusco: “Hablé con Pablo antes de viajar, le manifesté que no estaba en lista. Me dijo que donde le toque participar lo va hacer al 100%, está comprometido con el grupo. Él sigue en el plantel”.

Recordemos que se viene especulando que Lavandeira tiene la posibilidad de anclar en Alianza Lima ante la falta de continuidad en el equipo characato y es por eso que el jugador pidió no ser tomado en cuenta porque si llega a jugar así sea un segundo en este Torneo Clausura, perderá toda oportunidad de cambiar de equipo para esta segunda mitad de año.

Cabe resaltar que FBC Melgar viene muy fuerte en lo futbolístico y en lo mental y este tipo de comentarios no los distrae de su meta. Ahora, Melgar, recibirá en su estadio, el sábado 20 de Julio a las 3 de la tarde a una adolorida César Vallejo que llega con sed de revancha por perder en el último minuto y de locales en la fecha 1.