Melgar recibe a Sporting Cristal por la primera semifinal de los playoffs de la Liga 1 2022

Sporting Cristal y Melgar definirán el cupo para la final de la Liga 1 2022 en dos partidos. El primero de ellos será este miércoles, 2 de noviembre, en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa. El duelo está pactado para las 03:00 de la tarde.

No logró ganar ni el Apertura ni el Clausura, pero Sporting Cristal quedó primero en la tabla acumulada. Esto le da la posibilidad de pelear por un cupo a la final de la Liga 1 ante Melgar. Aunque es un partido de pronóstico reservado, los dirigidos de Roberto Mosquera quieren dar la primera estocada en Arequipa para definir en casa la llave.

“El nivel de dificultad no solo es la altura, sino un buen equipo como Melgar al que respetamos pero no hay un equipo al que no se le pueda ganar si haces lo que tienes que hacer”, dijo Roberto Mosquera antes de partir a Arequipa.

El técnico del cuadro celeste recordó que su equipo ha sido uno de los mejores en su condición de visitante. “No sé si somos el mejor visitante en altura, solo perdimos en Huancayo, pero eso no asegura nada, hemos trabajado convenientemente, pese a la seguidilla pero estamos acostumbrados a eso”, anotó.

La principal novedad en la lista de viajeros a la Ciudad Blanca fue la presencia de Yoshimar Yotun, quien ya está recuperado de su lesión y podría jugar algunos minutos ante los rojinegros.

El atacante Irven Ávila también se refirió al duelo contra Melgar. “Siendo conscientes que Melgar es un gran rival, seguramente será un partido muy entretenido y muy disputado y donde el equipo que cometa menos errores se va a quedar con el triunfo”, indicó.

Redactor: Diego Pecho