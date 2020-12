Mendilibar relató a qué sabe este punto ante el FC Barcelona

“Le ha faltado el mejor jugador del mundo y eso es mucho hándicap”, señalo Mendilibar.

Mendilibar reconoció que el Eibar ha puntuado en el Camp Nou por el esfuerzo de sus hombres. Asimismo, el entrenador señalo que ha tenido la suerte de cara: el penalti fallado de Braithwaite, la ausencia de Messi…

Partido: “Por fin hemos sacado algo aquí. Es un punto que sabe a victoria. El encuentro se me ha pasado rápido: cuando me he dado cuenta ya estábamos en el tiempo de descuento. Creo que hemos tenido suerte y hemos acertado en la ocasión que hemos tenido. Pero los jugadores han corrido mucho y están cansados. También hemos tenido la suerte del penalti que han fallado. Eso nos ha dado vida. El ponerte por delante nos ha vuelto dar vida. Hoy nos vamos con buenas sensaciones y con un punto. Y eso va muy bien para la cabeza”.

Barcelona: “Creo que ha faltado el mejor jugador del mundo. Ha faltado Messi, y cada vez que veníamos aquí dos goles no se los quitaba nadie. Hoy no hemos tenido ese rival. Sabíamos que todos son muy buenos, los mejores. Pero la suerte la marca uno y hoy no estaba. Pero hemos sabido trabajar. A parte de correr, hemos tenido la pizca de suerte que no hemos tenido otra veces. El Barça puede ganarlo todo, tiene jugadores para hacerlo. Es verdad que está más justo y le cuesta sacar más los partidos, pero tiene gente para ganar todas las competiciones que disputa”.

Fuera de casa: “No miro estadísticas, pero la salvación siempre la conseguíamos en casa y ahora pasa al revés. A todos los equipos les pasará algo parecido. El fútbol sin público es diferente. No estamos acostumbrados. Nadie. Y parece que va a seguir así y que nos tendremos que habituar. Hay que sacar puntos para salvar la categoría, y si los logramos fuera, pues bienvenidos sean”.

Estrellas que se van de LaLiga: “Los grandes equipos de aquí van a poder seguir ganando la Champions y compitiendo con Bayern, con los ingleses… lo raro es que antes ganaran tanto Real Madrid y Barcelona. Se han igualado los campeonatos, no sé si porque hay más dinero en Inglaterra…”