“Mentalmente estamos dolidos”

DT portugués Luis Castro no esperaba ese resultado

El técnico portugués, Luis Castro, manifestó que no se esperaba el resultado, pero que intentarán salir adelante. “Mentalmente es un día difícil para nosotros. El Inter ganó y nosotros no pudimos jugar nuestro fútbol. En la primera mitad tuvimos una ocasión y en la segunda tuvimos otra, que no pudimos aprovechar”, dijo Castro en rueda de prensa.

Asimismo, explicó los resultados. “No logramos reaccionar tras los goles y el Inter al final goleó. El camino en la Europa League ha sido óptimo, pero esta derrota se quedará en nuestra mente. Hay que felicitar al Inter“, agregó.