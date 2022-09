Messi: “El año pasado lo pasé mal, no terminé de encontrarme nunca”

Lionel Messi, seleccionado argentino, habló de su gran presente con la Albiceleste y el París Saint Germain. El astro mundial recuperó la alegría

Lionel Messi, seleccionado argentino, habló de su gran presente con la Albiceleste y el París Saint Germain. El astro mundial recuperó la alegría. Los dirigidos por Lionel Scaloni llegan en gran estado de forma a la competición. Terminó la eliminatoria sin perder un solo partido. Además, ganó la Copa América y la Copa de Campeones Conmebol-UEFA.

Messi reveló que la pasó mal tras su salida del Barça. Además, le costó aclimatarse en el PSG después de toda una vida en el club azulgrana. “El año pasado lo pasé mal, no terminé de encontrarme nunca. Sabía que iba a ser así, pero ahora me siento diferente. Este año es diferente, estoy más acomodado al club, al juego, al vestuario y a mis compañeros. Ahora me siento bien, vuelvo a disfrutar”.

SE VIENE EL MUNDIAL:

El astro argentino pidió “tranquilidad” a los aficionados de su país, muy ilusionados con las posibilidades de proclamarse campeón del mundo en Catar. “Nosotros estamos igual de ansiosos. Tenemos muchas ganas del Mundial, contamos con un gran equipo. Es especial, pero hay que ir paso a paso”, ha declarado Leo antes de asegurar que “estamos disfrutando cada momento que estamos juntos y preparándonos con seriedad”.

Si bien Messi termina contrato en junio de 2023, está completamente centrado en ganar tantos títulos como sea posible en el corto plazo. No tomará ninguna decisión sobre su futuro hasta después de la Copa del Mundo.