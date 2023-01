Messi: “Me hubiese gustado que el Diego me entregara la Copa”

Lionel Messi confesó que le hubiese encantado que Diego Maradona presencie el título de Argentina y reconoció que no le gustó su actitud que mostró tras el duelo ante Países Bajos

“Me hubiese gustado que el Diego (Maradona) me entregara la Copa. Por lo menos que vea a Argentina campeón con lo que él amaba la Selección. Hubiese sido muy linda esa foto también. De arriba, tanto como él como mucha gente que me quiere hacía fuerza. La canción fue un boom para todo el mundo. De arriba estaba empujando”, declaró el ’10’ argentino en Urbana Play.

Consultado sobre su comportamiento tras eliminar a la ‘Naranja Mecánica’, Messi comentó: “Salió en el momento. Algunos de mis compañeros me dijeron: ‘¿viste lo que dijo Van Gaal?’. Y cuando termina todo, pasó lo que pasó. Eso no me gustó. No me gustó lo que hice. No me gustó el ‘andá p’allá’. Son momentos de tensión, nerviosismo. No estaba nada pensado. No me gusta dejar esa imagen”.