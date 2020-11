Messi otra vez contra el VAR

Se revelaron imágenes recriminando al árbitro por anular su gol a Paraguay.

Al igual que en la primera fecha doble, el VAR volvió a ser protagonista en las eliminatorias, esta vez anulando el gol de Lionel Messi por falta previa de Nicolás González a Ángel Romero, en lo que pudo ser el 2-1 de la victoria en lo que finalmente fue un empate 1-1 entre Argentina y Paraguay en la Bombonera. La furia del argentino fue tal que las cámaras de televisión revelaron las fuertes palabras que le dirigió al árbitro brasileño Raphael Claus: “¡Dos veces nos cagaste!”, le gritó, haciendo referencia también al penal que no le cobraron en el primer tiempo.

Otro indignado por las decisiones del árbitro fue el técnico Lionel Scaloni: “En el penal de Paraguay, que lo puede cobrar o no, pero hay una invasión de cancha de Balbuena de un metro. El otro día se repitió una jugada así y acá no se repiten. Y en nuestro gol anulado, más allá de que es legal porque si repetís en cámara lenta es foul y cuánto más la repetías, más te parece, eso es el fútbol, es dinámico en el contacto. Después, el tiempo o los pases que hay desde ese momento hasta que hacemos el gol. No es que robamos la pelota y por esa jugada directa hacemos el gol. La pelota va del lado derecho, luego al izquierdo y luego de nuevo al derecho, con varios pases, hasta que se llega al gol. Creo que el fútbol así no le gusta a nadie sinceramente”, añadió.