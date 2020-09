Messi se queda en Barcelona

“Cuando le dije a mi familia que me podía ir fue un drama. Se pusieron a llorar”, dijo en una entrevista.

El mundo del fútbol tembló cuando se conoció del burofax que Lionel Messi envió al presidente de Barcelona, Josep Bartomeu, donde explicaba que no quería seguir en la institución. Tras esto, han sido 10 días complicados en España y el planeta entero, pues el argentino que jugó toda su vida de azulgrana le decía adiós a su casa.

Se especuló mucho, incluso de un acercamiento con el City de Guardiola. El padre de ‘Leo’, Jorge, tuvo tres días de charla con la directiva y ayer, el propio Lionel Messi confirmó que seguirá en la escuadra catalana, pero dejó en claro que no se va porque no quiere hacer juicio al club que le dio muchas cosas.

“Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones. Luego, había otra manera que era ir a juicio, pero yo no iría a juicio contra el Barça“, manifestó el argentino.

SI QUERÍA IR

“Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no, y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio, cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas. Y este es el motivo por el que voy a seguir en el club”, explicó.

Resaltó que esta decisión no fue por la dolorosa derrota ante Bayern Múnich (8-2) en Champions, pues es algo que ya venía analizando desde hace un año atrás. “Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí. Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario”, acotó.

NO MIRA PROYECTOS EN BARZA

Otro factor que se sumó a su deseo de irse, es que hace tiempo no ve un proyecto ambicioso del club, y quería buscar nuevas cosas en su carrera. “Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Pero no hay proyecto ni hay nada. Se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas”, apuntó.

SU FAMILIA FUE CLAVE

Estar 20 años en un equipo e irte de la noche a la mañana era complicado, y en especial para su familia porque todos están acostumbrados al entorno, y eso dejó en claro Messi, pues sus hijos y esposa fueron claves para que siga en la institución.

“Toda la familia llorando. Mis hijos no querían irse de Barcelona. Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte. Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que ir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía ’no nos vayamos”, relató.

LO QUE SE VIENE

Algo está claro, y es que, la relación entre el argentino y el presidente no será la misma, pues es casi una obligación de Messi seguir para no ir a juicio, y al parecer la posición de irse se mantendrá y para el próximo año dejaría Barcelona y no dejará dinero alguno.

Eso sí, ‘Leo’ dejó en claro que en este año dará su máximo potencial con los catalanes. “Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí. Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions. Ya la verdad, ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo”, concluyó.